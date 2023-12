Stand: 21.12.2023 17:54 Uhr Max Kruse wird Manager in der Baller League

Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat einen Tag nach der Verkündung von seinem Karriere-Ende ein neues Projekt angekündigt. Der gebürtige Reinbeker steigt bei der neuen Baller League als Teammanager ein. "Nach meiner Karriere werde ich mich an Projekten beteiligen, die mir Spaß machen und mit denen ich mich identifizieren kann. Das Konzept der Baller League hat mich sofort gepackt", sagte der langjährige Bundesliga-Profi. Zwölf Teams, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten gemanagt werden, treten ab dem 8. Januar 2024 montags in der Motorworld in Köln gegeneinander an, der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März 2024 beim "Final Four" gekürt. Innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren. | 21.12.2023 17:53