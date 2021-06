Stand: 28.06.2021 22:13 Uhr Masur muss bei Wimbledon-Debüt in die Verlängerung

Das Erstrundenspiel von Tennis-Profi Daniel Masur beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo ist am Montagabend wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 26-Jährige aus dem niedersächsischen Bückeburg den ersten Satz mit 7:6 (7:2) gewonnen. Masur - Nummer 160 der ATP-Weltrangliste - hat sich erstmals in seiner Karriere für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert. | 28.06.2021 22:12