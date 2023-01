Stand: 26.01.2023 13:23 Uhr Marathon-Läufer Weldau peilt Olympia-Norm in Hamburg an

Haftom Welday will beim Marathon in Hamburg am 23. April dieses Jahres den Weg zu den Olympischen Spielen in Paris ebnen. Am Donnerstag kündigte der gebürtige Äthiopier an, bei dem Rennen über die 42,195 Kilometer in seiner Wahl-Heimat die Norm von 2:08:10 Stunden attackieren zu wollen. "Ich habe das vor", sagte der 32-Jährige, der beim Berlin-Marathon vor vier Monaten schnellster Deutscher gewesen war und mit seiner Zeit von 2:09:06 Stunden die Saison als Nummer eins in der DLV-Jahresbestenliste beendete. Welday ist seit dem vergangenen September im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und lebt in Hamburg. | 26.01.2023 13:10