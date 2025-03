Stand: 04.03.2025 14:55 Uhr Magnus Carlsen verkauft berühmte Jeans für 36.100 US-Dollar

Schach-Profi Magnus Carlsen vom Bundesligisten FC St. Pauli hat seine Jeans verkauft, die bei der vergangenen Schnellschach-Weltmeisterschaft für einen Eklat gesorgt hatte. Der Norweger hatte im Dezember 2024 das Turnier in New York in Jeans bestritten, was den Teilnehmern untersagt war. Carlsen erhielt vom Veranstalter zunächst eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umgehend umzuziehen. Er weigerte sich und wurde daraufhin disqualifiziert. Nach vielen Gesprächen mit dem Weltverband Fide kehrte der 34-Jährige jedoch zur direkt im Anschluss in New York stattfindenden Blitzschach-WM zurück. | 04.03.2025 14:54