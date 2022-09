Stand: 04.09.2022 10:50 Uhr Magath über mögliches Comeback: "Möchte arbeiten, muss aber nicht"

Auch mit 69 Jahren denkt der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath noch über ein Comeback nach. "Ich habe mir im Laufe meiner Karriere angeeignet, nicht so viele Dinge auszuschließen", sagte der dreimalige Meistercoach, der im Frühjahr Hertha BSC vor dem Abstieg bewahrt hatte, der "Bild". "Insofern, was meine Zukunft angeht, bin ich ganz entspannt. Ich möchte wieder arbeiten, aber ich muss nicht arbeiten - insofern lasse ich das in Ruhe auf mich zukommen." Gefragt worden war Magath, ob er definitiv und möglicherweise noch im Kalenderjahr in die Fußball-Bundesliga zurückkehre. | 04.09.2022 10:24