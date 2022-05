Stand: 15.05.2022 11:44 Uhr Magath schaut lieber Darmstadt statt HSV

Trainer Felix Magath vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC glaubt offenbar eher an einen möglichen Relegationsgegner Darmstadt 98 als an den HSV. Der 68-Jährige wird sich das Heimspiel der Hessen gegen den SC Paderborn (15.30 Uhr) vor Ort anschauen. Die zeitgleich stattfindende Partie des aktuellen Zweitliga-Dritten HSV bei Hansa Rostock hingegen wird Magaths Assistent Mark Fotheringham in Augenschein nehmen. Die Hamburger sind punktgleich mit Darmstadt, haben aber wegen der deutlich höheren Tordifferenz die bessere Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. | 15.05.2022 11:43