Stand: 30.04.2024 16:10 Uhr Madrid: Aus im Achtelfinale - Zverev sucht seine Topform

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat in seiner Vorbereitung auf die French Open den nächsten Rückschlag kassiert. Beim ATP-Masters in Madrid unterlag der Hamburger am Dienstag überraschend dem stark aufspielenden Argentinier Francisco Cerundolo mit 3:6, 4:6 und schied in der spanischen Hauptstadt zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale aus. Weniger als vier Wochen vor dem Start des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Paris (26. Mai bis 9. Juni) sucht Zverev auf Sand nach seiner Form. | 30.04.2024 16:10