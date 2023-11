Stand: 30.11.2023 09:25 Uhr MV: Zahl weiblicher Mitglieder in Fußballvereinen wächst stark

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr Mädchen und Frauen in Fußballvereinen als noch vor fünf Jahren. Laut Verbandsangaben ist die Zahl weiblicher Mitglieder in den Clubs in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 um 47 Prozent auf knapp 6.100 gestiegen. Doch der Anteil aktiver Spielerinnen an allen Fußballerinnen und Fußballern des Bundeslandes ist fünf Prozent deutschlandweit der geringste. Die Zahl aktiver Spielerinnen sei seit 2018 um rund sechs Prozent gewachsen und liege in diesem Jahr bei 1.450. | 30.11.2023 09:16