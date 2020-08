Stand: 06.08.2020 13:56 Uhr

MV-Pokalfinale vor Zuschauern

Das Finale im Landespokalwettbewerb von Mecklenburg-Vorpommern kann vor Zuschauern stattfinden. Das teilte der Landesfußballverband am Donnerstag mit. 780 Zuschauer sind auf der Westtribüne des Rostocker Ostseestadions erlaubt. 750 Karten davon gehen in den freien Verkauf. Die Tickets werden personalisiert. Der Vorverkauf beginnt am 10. August (15 Uhr) ausschließlich über den Online-Ticketshop des FC Hansa Rostock. | 06.08.2020 13:56