Stand: 06.09.2021 14:31 Uhr MV-Pokal: Neustrelitz trifft im Topspiel auf Torgelow Topspiel

In der dritten Runde des Fußballpokalwettbewerbs von Mecklenburg-Vorpommern ragt die Begegnung zwischen der TSG Neustrelitz und dem Torgelower FC Greif heraus. Das ergab die Auslosung am Montag. Der Sieger erreicht das Achtelfinale. In der NOFV-Oberliga (Staffel Nord) hatten sich beide Teams Anfang August in Torgelow mit 1:1 getrennt. Die Runde der letzten 32 Mannschaften wird am 9. und 10. Oktober ausgespielt. In einem Verbandsligaduell stehen sich der SV Warnemünde und der Malchower SV gegenüber. | 06.09.2021 14:30