Stand: 21.11.2021 12:49 Uhr MV: Bluhm bleibt Präsident des Landessportbundes

Andreas Bluhm bleibt Präsident des Landessportbundes von Mecklenburg-Vorpommern. Der Schweriner wurde auf dem 24. Landessporttag in Parchim einstimmig für die kommenden fünf Jahre als Vorsitzender des mehr als 250.000 Mitglieder starken Verbandes bestätigt, teilte der LSB am Sonntag mit. Vor der Wahl des 13-köpfigen Präsidiums waren die vorherige Verbandsspitze entlastet und die Haushaltspläne bestätigt worden. Alle Beschlüsse seien einstimmig ausgefallen, hieß es in der LSB-Mitteilung. | 21.11.2021 11:32