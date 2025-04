Stand: 08.04.2025 10:54 Uhr Lys angriffslustig vor Billie Jean King Cup: "Sind gut drauf"

Die deutschen Tennis-Frauen gehen ambitioniert und ohne Angst in den Kampf um die Finalrunde im Billie Jean King Cup. "Wir haben zuletzt oft gezeigt, dass am Anfang immer alles möglich ist. Wir sind sehr gut drauf, sehr selbstbewusst", sagte Deutschlands Nummer eins Eva Lys aus Hamburg vor der Qualifikation in Den Haag. "Ich glaube, wir haben gute Chancen." Die Auswahl von Teamkapitän Rainer Schüttler trifft am Donnerstag (ab 13 Uhr) und Freitag (ab 14 Uhr) auf die Niederlande und Großbritannien, der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für die Endrunde im chinesischen Shenzhen. | 08.04.2025 10:44