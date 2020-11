Stand: 21.11.2020 21:21 Uhr Lüneburgs Volleyballer verlieren gegen Düren

Die SVG Lüneburg hat in der Volleyball-Bundesliga der Männer einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen verloren am sechsten Spieltag in eigener Halle gegen die SWD-Powervolleys Düren mit 1:3 (20:25, 23:25, 25:22 ,23:25). Lüneburg bleibt somit bei seinen siebten Punkten stehen. Ergebnisse und Tabelle | 21.11.2020 21:20