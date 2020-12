Stand: 05.12.2020 20:25 Uhr Lüneburgs Volleyballer unterliegen Berlin

Die SVG Lüneburg kommt in der Volleyball-Bundesliga nicht richtig in Tritt. Die Niedersachsen kassierten beim 0:3 (17:25,21:25,19:25) gegen Spitzenreiter Berlin Volley bereits die fünfte Niederlage im achten Saisonspiel. In der Tabelle liegt die SVG weiterhin weiter auf Platz sieben. | 05.12.2020 20:24