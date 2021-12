Stand: 12.12.2021 18:35 Uhr Lüneburgs Volleyballer schlagen Netzhoppers

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben sich in der Bundesliga für die Niederlage in Bestensee vom Oktober (2:3) revanchiert und in heimischer Halle die Netzhoppers mit 3:1 (25:23, 25:18, 25:22) bezwungen. Die Niedersachsen hatten lediglich im ersten Satz Mühe und agierten im dritten nach einer 22:15-Führung etwas nachlässig. Am Ende behielten sie aber kühlen Kopf und verbuchten schließlich den verdienten sechsten Sieg im zwölften Saisonspiel. | 12.12.2021 18:36