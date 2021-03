Stand: 13.03.2021 21:29 Uhr Lüneburgs Volleyballer im Halbfinale

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben das Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Am Sonnabend gewannen die Niedersachsen auch das zweite Spiel der "Best of three"-Serie. In Herrsching gab es einen 3:2 (25:21, 26:28, 25:22, 19:25, 15:13)-Erfolg. Auch das erste Spiel in Lüneburg hatte die SVG mit 3:2 gewonnen. | 13.03.2021 21:29