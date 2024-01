Stand: 28.01.2024 19:14 Uhr Lüneburgs Volleyballer feiern Auswärtssieg

Die SVG Lüneburg bleibt in der Volleyball-Bundesliga Spitzenreiter Berlin Volleys auf den Fersen. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag mit 3:0 (25:17, 25:18, 25:16) beim TSV Haching München durch. Mit nun mehr 37 Zählern schoben sich die "LüneHünen" wieder am VfB Friedrichshafen vorbei, der am Sonnabend die Grizzlys Giesen bezwungen hatte. | 28.01.2022 19:14