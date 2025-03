Stand: 15.03.2025 22:39 Uhr Lüneburger Volleyballer gewinnen in Friedrichshafen

Die SVG Lüneburg hat am letzten Hauptrunden-Spieltag der Volleyball-Bundesliga den 21. Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen beim Dritten VfB Friedrichshafen knapp in drei Sätzen 3:2 (22:25, 25:20, 27:25, 22:25, 15:13). Schon zuvor hatte festgestanden, dass das Team von Trainer Stefan Hübner die Hauptrunde auf Platz zwei beenden wird. Am kommenden Wochenende starten in der Volleyball-Bundesliga die Play-offs. Ergebnisse und Tabelle | 15.03.2025 22:39