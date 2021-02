Stand: 06.02.2021 20:45 Uhr Lüneburger Volleyballer feiern 3:0-Heimsieg

In der Volleyball-Bundesliga der Männer ist die SVG Lüneburg am Samstagabend in souveräner Manier zum Gewinn von drei Punkten gekommen. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Unterhaching mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). Lüneburg weist nach 14 Spielen nun 22 Zähler vor. Ergebnisse und Tabelle | 06.02.2021 20:30