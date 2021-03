Stand: 28.03.2021 14:24 Uhr Lübecks Landerl lobt und kritisiert nach 0:3-Test in Rostock

Trainer Rolf Landerl vom VfB Lübeck konnte der klaren 0:3 (0:3)-Niederlage im Testspiel beim Ligarivalen FC Hansa Rostock auch Positives abgewinnen. "Für uns war es wichtig, dass viele Akteure Spielzeit bekommen. Es waren bei einigen gute Ansätze zu sehen", sagte der Coach des norddeutschen Fußball-Drittligisten nach der Partie am punktspielfreien Sonnabend in Rostock. Allerdings monierte er zugleich zurecht, dass sein Team schon früh entscheidend in Rückstand geriet. "Hinten haben wir teilweise zu leicht die Gegentore bekommen", kritisierte er. | 28.03.2021 14:24