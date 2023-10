Stand: 10.10.2023 14:03 Uhr Lübecks Boland über Ergebniskrise: "Wir fressen uns nicht auf"

Trotz der jüngsten Niederlage ist das Klima bei Fußball-Drittligist VfB Lübeck weiter gut. "Wir fressen uns nicht auf. Dafür haben wir schon zu viele ordentliche bis gute Spiele gezeigt", sagte Routinier Mirko Boland. "Es ist leider gerade so, dass wir auch nicht das Quäntchen Glück haben oder in manchen Situationen auch Cleverness fehlt." Der Aufsteiger hatte am Sonntag gegen den SC Freiburg II 0:1 verloren. Zuletzt war dem VfB am dritten Spieltag bei 1860 München ein Sieg gelungen. | 10.10.2023 14:02