Stand: 29.08.2020 18:34 Uhr

Lübeck siegt vor 480 Fans - Riedel verletzt sich

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat nach zwei wegen Corona-Fällen abgesagten Tests ein Vorbereitungsspiel gegen Regionalligist Heider SV mit 5:1 (2:1) gewonnen. 480 Zuschauer durften die Partie am Sonnabendnachmittag an der Lohmühle verfolgen. Patrick Hobsch (24., 28.) trug sich zweimal in die Torschützenliste ein. Die weiteren Treffer für Lübeck erzielten Nico Rieble (58.), Ryan Malone (63.) und Jamie Shalom (66.). Eine schlechte Nachricht gab es für Trainer Rolf Landerl. Florian Riedel musste nach einer guten Viertelstunde ausgewechselt werden. "Es deutet alles auf eine schwerere Muskelverletzung hin" sagte Landerl. "Das ist bitter für ihn und für uns." Am Dienstag testet der VfB gegen Fortuna Düsseldorf.