Ludwig/Kozuch verlängern beim Hamburger SV

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch haben ihre Verträge beim Hamburger SV um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Nordclub am Mittwoch bekannt. Damit wird das Duo den HSV weiterhin in hochrangigen Wettbewerben der FIVB World Tour vertreten. Zuletzt belegten Ludwig/Kozuch bei den für die Olympia-Qualfikation relevanten Vier-Sterne-Turnieren in Cancun die Plätze 9 und 17. Bis zum 13. Juni hat das Duo noch die Möglichkeit, sich für die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu qualifizieren. | 28.04.2021 14:10