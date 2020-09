Stand: 15.09.2020 16:46 Uhr

Ludwig/Kozuch mit starkem EM-Auftakt

Die viermalige Europameisterin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind mit einem klaren Sieg in die Beachvolleyball-EM in Lettland gestartet. Die Hamburgerinnen bezwangen am Dienstag das Gastgeber-Duo Marta Ozolina und Luize Skrastina ohne größere Mühe mit 2:0 (21:7, 21:16) und wirkten dabei voll konzentriert. "Wir sind froh, dass wir hier überhaupt spielen können", sagte Olympiasiegerin Ludwig, die in Jurmala ihren fünften EM-Titel gewinnen kann. | 15.09.2020 16:44