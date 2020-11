Stand: 15.11.2020 18:26 Uhr Los Angeles Lakers locken Schröder

Der amtierende NBA-Champion Los Angeles Lakers ist erneut stark an Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder interessiert. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten soll der deutsche Spielmacher der Oklahoma City Thunder für den ersten Pick (Nummer 28) in der Spieler-Lotterie am kommenden Mittwoch eingetauscht werden. Nach Informationen von ESPN könnte der Deal bis Montag (Ortszeit) perfekt gemacht werden. Schröder war nach der letzten Saison als zweitbester Bankspieler ausgezeichnet worden. Der Braunschweiger hatte in der vergangenen Woche das Interesse der Lakers um Superstar LeBron James in der vergangenen Saison bestätigt. Einen Wechsel lehnte er damals noch ab. | 15.11.2020 18:30