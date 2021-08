Stand: 13.08.2021 14:22 Uhr Löwen Braunschweig verpflichten Center Klassen

Wenige Tage vor dem offiziellen Trainingsstart am Montag hat Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig Owen Klassen für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 29 Jahre alte Center aus Kanada spielte in der vergangenen Saison für den französischen Erstligisten Boulazac Basket Dordogne, kennt die BBL aber bereits aus seiner Zeit in Hagen (2015/2016), Würzburg (2017/2018) und Ludwigsburg (2018/2019). | 13.08.2021 14:22