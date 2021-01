Stand: 20.01.2021 20:56 Uhr Löwen Braunschweig verpassen Top Four im BBL-Pokal

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat die Qualifikation für das Top Four im BBL-Pokal deutlich verpasst. Die Niedersachsen gingen am Mittwochabend in einem Nachholspiel der Gruppe A bei Alba Berlin mit 63:103 (36:46) unter. Braunschweig hätte einen Sieg mit mindestens 17 Toren Differenz benötigt, um sich die Chancen zu erhalten. | 20.01.2021 20:54