Stand: 19.02.2022 18:05 Uhr Löwen Braunschweig verpassen BBL-Pokalfinale

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den Einzug in das Endspiel um den BBL-Pokal verpasst. Vor den Augen von Eigentümer und NBA-Star Dennis Schröder verloren die Niedersachsen am Sonnabend in Berlin das Halbfinale gegen die Crailsheim Merlins mit 71:85 (36:46). Nach einem bärenstarken dritten Viertel, in dem sie zwischenzeitlich sogar führten, mussten sich die Löwen am Ende den Crailsheimern um deren Top-Spieler TJ Shorts (26 Punkte) geschlagen geben. Bester Braunschweiger Werfer war David Krämer mit 25 Zählern. | 19.02.2022 18:03