Stand: 10.06.2022 09:54 Uhr Löwen Braunschweig: Kapitän Amaize bleibt an Bord

Robin Amaize geht weiter für den Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig auf Korbjagd. Wie die Niedersachsen mitteilten, hat der 28 Jahre alte Kapitän und Nationalspieler seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der Guard befindet sich seit seiner Knieverletzung im vergangenen Dezember in der Rehabilitation. "Wir sind davon überzeugt, dass er rechtzeitig zur neuen Saison zu alter Stärke und Form zurückgefunden haben und unser Team als Spieler wie auch Persönlichkeit weiterhin so bereichern wird, wie er es in der vergangenen Saison getan hat", erklärte Löwen-Sportdirektor Nils Mittmann. | 10.06.2022 09:54