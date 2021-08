Stand: 24.08.2021 13:47 Uhr Löwen Braunschweig: Erneut Doppellizenz für Eigengewächs Roosch

Mit Simon Roosch steht in der kommenden Saison weiterhin ein Eigengewächs im erweiterten Kader des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig. Der 1,98 Meter große Flügelspieler hat einen Vertrag mit Doppellizenz erhalten und soll damit sowohl in der BBL als auch beim Kooperationspartner SG FT/MTV Braunschweig in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Der 20 Jahre alte Guard stand bereits in der vergangenen Spielzeit in sechs BBL-Partien durchschnittlich 2:50 Minuten auf dem Parkett. | 24.08.2021 13:46