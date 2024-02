Stand: 25.02.2024 10:29 Uhr Löw attackiert Kruse: "War einfach nicht gut genug"

Die Eskapaden des früheren Fußball-Nationalspielers Max Kruse sind für Ex-Bundestrainer Joachim Löw nicht der Hauptgrund für dessen Ausmusterung vor der Weltmeisterschaft 2014 gewesen. "Die Wahrheit ist: Er war einfach nicht gut genug", sagte der 64-Jährige der "Bild". Kruse habe zwar seine Qualitäten als Spieler gehabt. "Aber Max wäre manchmal besser in der Uwe-Seeler-Traditionself aufgehoben gewesen, weil das Tempo, seine Dynamik in dem Spiel einfach auch ein Stück weit zu wenig waren", erklärte Löw. Der aus Reinbek stammende Kruse hatte jüngst in einem Podcast berichtet, dass ein Vorfall vor einem Länderspiel in England Hintergrund für seine Nicht-Berücksichtigung für die WM 2014 gewesen sei.