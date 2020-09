Stand: 24.09.2020 19:09 Uhr

Lösbare Aufgaben für Kerber und Zverev in Paris

Die deutsche Topspieler Angelique Kerber (Kiel) und Alexander Zverev (Hamburg) haben bei den French Open der Tennis-Profis in Paris (ab kommenden Sonntag) lösbare Auftaktaufgaben. Kerber trifft auf die junge Slowenin Kaja Juvan, Zverev duelliert sich mit dem Weltranglisten-91. Dennis Novak aus Österreich. Die Bad Oldesloerin Julia Görges spielt gegen die an Nummer 19 gesetzte US-Amerikanerin Alison Riske, Tamara Korpatsch (Hamburg) kämpft gegen deren Landsfrau Amanda Anisimiova um den Einzug in Runde zwei. | 24.09.2020 19:09