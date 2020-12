Lockdown: Erleichterung im Profisport über Fortsetzung Stand: 14.12.2020 11:52 Uhr Anders als viele andere Bereiche des Lebens ist der Profisport nicht von den harten Einschränkungen des Corona-Lockdowns betroffen. Der Spielbetrieb geht weiter.

Dem allgemeinen Zittern in der Branche folgte am Sonntagmittag ein großes Aufatmen. In dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen nicht explizit erwähnt. Daraus folgt, dass in den großen Sport-Ligen rund um den Jahreswechsel weiter ohne Zuschauer gespielt werden darf, während sehr viele Bereiche des Handels, Schulen und Kitas bis zum 10. Januar geschlossen werden.

"Hochqualifizierte Hygiene-Konzepte"

Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein (SPD) zeigt dafür Verständnis. "Die Profivereine haben sehr professionelle, sehr hochqualifizierte Hygiene-Konzepte und Maßnahmen entwickelt, die es den Verantwortlichen ermöglicht haben, zu sagen: 'Okay, unter diesen Umständen kann der Profisport weitermachen'", sagte Holstein im Video-Interview mit dem "Sportclub" des NDR.

Die Entscheidung, dass der Profisport seine Saison fortsetzen kann, polarisiert zweifellos. Viele Bürger dürften sich darüber ärgern, dass es hier nicht zum Stillstand kommt. Andererseits nimmt der Sport in der Erarbeitung von Hygienekonzepten aber auch eine Pionierrolle ein.

Hansa-Coach Härtel: "Sind alle im Monitoring"

"Es ist aber hier nicht nur der Fußball", betont Jens Härtel, Trainer des Drittligisten FC Hansa Rostock, "das war der gesamte Profisport, das geschah auch im Basketball, Eishockey, Handball oder im Wintersport." Der 51-Jährige finde es auch "gut so", dass die Saison weitergehe, "denn wir sind alle im Monitoring. Alles wird eng getaktet, alle werden eng getestet. Und wir haben keine Zuschauer, was schon hart genug für uns ist."

Willoughby hofft auf Verständnis

Beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers ist man sich seiner Sonderrolle in der Gesellschaft durchaus bewusst, wie Geschäftsführer Marvin Willoughby hervorhebt. "Ich hoffe da auch ein bisschen auf das Verständnis meiner Mitbürger, dass sie sich vielleicht sogar ein stückweit darüber freuen, dass ein bisschen was passiert, dass es ein bisschen was zu sehen gibt im Sport. Aber ich bin da auch ganz bodenständig und weiß, dass man das wirklich auch anders sehen kann."

Drei positive Tests auf Corona beim THW Kiel

Zu einer anderen Sichtweise tragen fraglos auch Meldungen wie jene vom 10. Dezember bei, dass beim deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler auf drei angestiegen sei. Die Mannschaft und das direkte Umfeld mussten sich in häusliche Isolation begeben, die kommenden beiden Bundesligaspiele gegen Essen und Melsungen verlegt werden.

"Die werden dann auf die Rückrunde hingeschoben, wo ja schon vorher ein sehr enger Terminplan eng war. Wir kommen dann schnell an den Punkt, wo wir uns nach Alternativen umschauen müssen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi in Bezug auf die Terminhatz und Beanspruchung der Spieler. Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek hat bereits die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten abgesagt.

"Dann wird man über alles reden müssen"

Es bleibt die Frage, wie lange der Spielbetrieb der Profiligen in Deutschland fortgesetzt werden kann? "Klar ist: Wenn wir in eine Situation kommen, in der das öffentliche Leben mehr oder weniger komplett zum Stillstand kommen muss, dann wird man über alles reden", sagte Sport-Staatsrat Holstein. "Dann wird man auch über den Profisport reden müssen. Aber ich bin optimistisch, dass uns das erspart bleibt."

