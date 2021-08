Stand: 08.08.2021 10:55 Uhr Litauer Streetbasketballer gewinnen in Hamburg

Beim Streetbasketball-Turnier "FIBA 3x3 Challenger" auf dem Spielbudenplatz in Hamburg hat das Team "Utena" gesiegt. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft aus Litauen mit 18:16 gegen das Team "Liman" aus Serbien durch. Beide Finalisten qualifizierten sich am Samstagabend zudem für das Masters der World Tour. Die fünf deutschen Mannschaften waren bereits in der Vorrunde am Freitag gescheitert. | 08.08.2021 10:52