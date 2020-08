Stand: 04.08.2020 09:17 Uhr

Lindemann startet bei DM in Braunschweig

Deutschlands Top-Kurzstrecken-Triathletin Laura Lindemann startet bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig. Die 24 Jahre alte Potsdamerin wird am Sonntag über die 5.000 Meter in Braunschweig antreten. "Ich freue mich darauf, weil ich als Athletin einfach den Wettkampf brauche, dafür trainiere ich schließlich", sagte Lindemann der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". | 04.08.2020 09:16