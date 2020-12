Stand: 09.12.2020 11:37 Uhr Lienen wird Wertebotschafter beim FC St. Pauli

Ex-Trainer Ewald Lienen bleibt dem FC St. Pauli erhalten. Der 67-Jährige wird beim Fußball-Zweitligisten Marken- und Wertebotschafter, teilte der Verein am Mittwoch mit. Lienen hat sich schon in der Vergangenheit für Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Initiativen engagiert. Nunmehr soll der bisherige Technische Direktor Kontakte zu den Partnern des Vereins pflegen und ausbauen sowie den FC St. Pauli an Spieltagen und bei Vorträgen vertreten. | 09.12.2020 11:36