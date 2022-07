Stand: 26.07.2022 13:07 Uhr Lienen prangert "rücksichtslose Vermarktung" an

Der ehemalige Bundesliga-Profi und - Trainer Ewald Lienen (u.a. FC St. Pauli, Hansa Rostock und Hannover 96) sieht den Amateurfußball in Deutschland in Gefahr und prangert die "rücksichtslose Vermarktung" im Profibereich an. Im Interview mit Sportradio Deutschland sagte der 68-Jährige: "Wir haben die Basis aus den Augen verloren, das sind unsere Amateurvereine. Den Profifußball wird es ohne sie nicht geben." So bräuchten die Vereine beispielsweise sonntags ihre Einnahmen, doch da spiele die Bundesliga - sodass keiner mehr zu den Amateuren gehe. | 26.07.2022 13:07.