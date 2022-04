Stand: 29.04.2022 21:15 Uhr Letztes BBL-Heimspiel für Paulding: Baskets Oldenburg siegen

Club-Ikone Rickey Paulding hat sich bei seinem letzten Heimspiel für Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg mit einer starken Leistung verabschiedet. Der Amerikaner, der die Niedersachsen am Saisonende nach 15 Jahren verlässt, steuerte beim 113:87 (63:38) gegen Würzburg 18 Punkte bei. "Es war emotionaler als ich erwartet hatte. Als ich meine Karriere begann, hätte ich niemals gedacht, dass so etwas passieren könnte", sagte der 39-Jährige bei "Magenta Sport". Die Löwen Braunschweig verloren in Weißenfels mit 79:91 (47:44). Ergebnisse und Tabelle | 29.04.2022 21:14