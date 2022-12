Stand: 06.12.2022 08:48 Uhr Lena Oberdorf spendet Fußballspruch-Preisgeld an "Scoring Girls"

Nationalspielerin Lena Oberdorf hat ihr Preisgeld für den Fußballspruch des Jahres für den guten Zweck gespendet. Mit den 5.000 Euro unterstützte die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg das Projekt "Scoring Girls" von Hawar Help e.V., ein Fußballprojekt zur Stärkung von Mädchen in Deutschland und im Irak. "Das Projekt repräsentiert alles, was den Fußball für mich ausmacht: Fairness und Respekt. Auf dem Fußballplatz sind wir alle gleich", sagte Oberdorf. Die 20-Jährige hatte den Preis Ende Oktober für eine Äußerung im Rahmen der EM in England gewonnen: "Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball." | 06.12.2022 08:42