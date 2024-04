Stand: 15.04.2024 09:04 Uhr Leitl über Hannover-Aufstieg: "Fehlt Erfahrung und Überzeugung"

Trainer Stefan Leitl von Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Bundesliga-Aufstieg nach dem 0:0 im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig abgehakt. "Es fehlt einfach noch der letzte Tick an Erfahrung und Überzeugung, um tatsächlich in Richtung Platz drei angreifen zu können. Das ist für mich aber auch nicht schlimm. Weil es auch ein Teil unserer Entwicklung und unseres Prozesses ist", sagte der 46-Jährige. Bei Leitls Verpflichtung im Sommer 2022 hatten sich die Niedersachsen einen Dreijahresplan zur Rückkehr in die erste Liga gegeben. Ergebnisse und Tabelle | 15.04.2024 09:03