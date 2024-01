Stand: 05.01.2024 18:47 Uhr Leihe: Lobinger von Kaiserslautern nach Osnabrück

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Offensivspieler Lex Tyger Lobinger vom Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Wie der Club am Freitag mitteilte, spielt der 24-Jährige zunächst bis zum Saisonende beim Tabellenletzten. In der laufenden Saison stand Lobinger sieben Mal für den FCK auf dem Rasen, darunter einmal in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln. Winterfahrplan | 05.01.2021 18:47