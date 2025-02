Stand: 22.02.2025 19:53 Uhr Leichtathletik-Hallen-DM: Hamburger Mordi holt Gold

Bei der Hallen-DM in der Leichtathleik in Dortmund gab es am Sonnabend auch für norddeutsche Athletinnen und Athleten einiges zum Feiern. Bei den Männern wurde der Hamburger Manuel Mordi über 60 m Hürden in 7,58 Sekunden deutscher Meister. Gillian Ladwig (Schwerin) holte im Stachhochsprung mit 5,62 m ebenso Bronze wie Weitspringer Simon Plitzko von der TSG Bergedorf mit 7,58 m. Die gebürtige Langenhagenerin Imke Onnen (Cologne Athletics) gewann im Hochsprung mit übersprungenen 1,90 m Silber, Kira Wittmann (LG Göttingen) zudem im Dreisprung mit 13,67 m Bronze. | 22.02.2025 19:50