Stand: 30.09.2020 13:29 Uhr Lee muss bei Holstein Kiel bleiben

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat einem möglichen Abgang von Offensivspieler Jae-Sung Lee eine Absage erteilt. "Ich habe heute allen interessierten Vereinen, die sich in den letzten vier Tagen bei uns gemeldet hatten, für einen Transfer von Jae-Sung Lee abgesagt", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver dem "sportbuzzer". Unter anderen war dem Liga-Rivalen Hamburger SV ein Interesse an dem südkoreanischen Nationalspieler nachgesagt worden. Der Vertrag des 28-Jährigen in Kiel läuft noch bis 2021. | 30.09.2020 13:15