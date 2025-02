Stand: 21.02.2025 19:59 Uhr Lea Meyer wird deutsche Hallen-Meisterin über 3.000 Meter

Lea Meyer hat sich den ersten deutschen Meistertitel ihrer Karriere gesichert. Die Leichtathletin aus dem niedersächsischen Löningen siegte am Freitagabend bei der Hallen-DM in Dortmund über die 3.000 Meter. Die Athletin von Bayer Leverkusen setzte sich in 8:53,82 Minuten vor Elena Burkard (Dornstetten/8:58,26) und Vanessa Mikitenko (Hanau/9:04,49) durch. Die Bremerin Carolin Kirtzel wurde Achte (9:23,27). | 21.02.2025 19:59