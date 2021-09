Stand: 25.09.2021 12:07 Uhr Laver Cup: Zverev verliert im Doppel - Europa führt 3:1

Trotz der Niederlage von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev an der Seite des Italieners Matteo Berrettini hat Europa beim Laver Cup nach dem ersten Tag die Führung inne. Beim Show-Wettkampf in Boston zwischen dem Team Europa und dem Rest der Welt liegt der Titelverteidiger allerdings "nur" mit 3:1 vorn, nachdem der Hamburger Zverev und Wimbledon-Finalist Berrettini im abschließenden Doppel gegen John Isner/Denis Shapovalov (USA/Kanada) 6:4, 6:7 (2:7), 1:10 verloren. Zuvor hatten Andrej Rublew (Russland), der Norweger Casper Ruud und Berrettini ihre Einzel gewonnen und den Favoriten klar auf Kurs gebracht. Am Sonnabend bekommt es US-Open-Halbfinalist Zverev wieder mit Isner zu tun, diesmal im Einzel. | 25.09.2021 14:24