Lankford wechselt vom FC St. Pauli fest nach Wehen Wiesbaden

Offensivspieler Kevin Lankford verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und wechselt zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige auf Leihbasis für die Hessen. Lankford war 2019 vom 1. FC Heidenheim zu den Hamburgern gewechselt und hat 22 Pflichtspiele für die Profimannschaft sowie sieben Partien für das Regionaliga-Team (drei Tore) absolviert. In Wiesbaden erzielte er in der Rückrunde in 16 Spielen zwei Tore. | 30.05.2021 16:42