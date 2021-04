Stand: 03.04.2021 10:53 Uhr Landin über Olympia-Ziel des DHB: Können Gold gewinnen

Welthandballer Niklas Landin hält die Gold-Mission der deutschen Handballer bei den Olympischen Sommerspielen für realistisch. "Es würde mich wundern, wenn dieses Ziel nicht ausgegeben würde", sagte der dänische Weltmeister-Torhüter des THW Kiel den "Stuttgarter Nachrichten": "Wir Dänen haben immer viel Respekt vor dem deutschen Team: Es kann in Tokio Gold gewinnen, wir aber auch." Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) könnte beim Olympischen Turnier in Tokio frühestens in der K.o-Runde auf Olympiasieger Dänemark treffen, der WM-Champion wurde am Donnerstag der Gruppe B zugelost. | 03.04.2021 10:53