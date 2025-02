Stand: 20.02.2025 10:59 Uhr Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern: Mehr Menschen in Vereinen aktiv

Die Anzahl der organisierten Sportlerinnen und Sportler in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut gestiegen. Wie der Landessportbund mitteilte, sind nach der aktuellsten Erhebung 301.650 Menschen in 1.809 Sportvereinen aktiv. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um mehr als 11.000 Personen. Nach einem kleinen Knick von 3.091 Mitgliedern weniger im Corona-Jahr 2020 geht es seit 2021 stetig aufwärts. Seitdem haben über 44.000 mehr Menschen aller Altersgruppen den Weg in den Sportverein gefunden. | 20.02.2025 10:59