Stand: 04.05.2021 09:13 Uhr Lakers siegen ohne Schröder, Niederlage für Theis

Ohne Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers einen Heimsieg in der NBA verbucht. Gegen die Denver Nuggets gewannen die Lakers mit 93:89 und sind damit in der Western Conference wieder Fünfter. Der Braunschweiger Schröder wird womöglich für den Rest der Hauptrunde fehlen, da er in das Corona-Protokoll der NBA aufgenommen wurde. Die Chicago Bulls verloren gegen die Philadelphia 76ers mit 94:106. Daniel Theis (Salzgitter) gelangen elf Punkte, acht Rebounds und drei Vorlagen. | 04.05.2021 09:07