Stand: 05.12.2020 10:21 Uhr Lakers-Trainer über Schröder: Wird einer unserer wichtigsten Spieler

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) hat in Trainer Frank Vogel einen großen Fan bei den Los Angeles Lakers. "Ich bin begeistert, dass er in unserem Kader steht. Es gibt wohl nur wenige Trainer in der Liga, die ein größerer Fan seines Spiels sind, als ich es bin", sagte Vogel am Freitag in Los Angeles. "Ich liebe die Schärfe, mit der er spielt. Diese gemeine, kompetitive Seite an ihm. Du hasst das als Gegner und du liebst es, wenn er in deiner Mannschaft ist. Ich bin begeistert." | 05.12.2020 10:20